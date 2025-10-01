Se concretará la Feria Original Jhon Deere, organizada por Chayé Hnos

Con el objetivo de mostrar las soluciones integrales para el agro, con foco especial en repuestos, posventa, financiación y novedades tecnológicas, se llevará a cabo en el concesionario oficial Chayé Hnos. S.A., una nueva edición de la Feria Original John Deere.

Tendrá lugar este jueves, desde las 15, en las instalaciones de la reconocida empresa en la Autovía 226, kilómetro 62,500.

Durante la feria se ofrecerán promociones y descuentos exclusivos en repuestos, paquetes de posventa y servicios complementarios. No faltarán las charlas técnicas, exhibiciones de tecnología conectada (soluciones digitales, agricultura de precisión), sorteos y actividades para los asistentes.

En este 2025, la feria original adopta una temática inspirada en una “misión espacial”. El concepto busca transmitir la idea de precisión, anticipación y un salto tecnológico.

Una de las novedades en el encuentro será la presentación de la cosechadora S7, con características de automatización predictiva que marcan un salto importante en tecnología de cosecha.

Chayé Hnos. es hoy uno de los principales concesionarios del país John Deere, que ha tenido una importante expansión en la región, con casa central en Balcarce.

Un diferencial que destaca a la firma es que no sólo vende máquinas, sino que acompaña al productor con posventa de alto nivel: respaldo, disponibilidad de repuestos, atención en campo, paquetes de mantenimiento, garantía extendida y soporte digital.

Se anticipó que los asistentes a la feria podrán obtener descuentos promocionales de posventa (repuestos, servicios, paquetes especiales).

La feria original será un ámbito en el cual el concesionario oficial buscará reafirmar que el agro no sólo exige maquinaria, sino un ecosistema completo: servicio, soporte, conectividad, control y confianza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...