Se concretó la segunda entrega de los premios «Liliana Charafedín»

En el contexto de las actividades organizadas durante el Mes de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social llevó adelante anoche, en la Casa del Bicentenario, la segunda edición de los reconocimientos “Liliana Charafedín”, una iniciativa destinada a destacar el compromiso, la dedicación y la trayectoria de vecinas que han dejado una impronta significativa en distintos ámbitos de la vida comunitaria.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Esteban Reino, integrantes del Departamento Ejecutivo, representantes de instituciones y familiares de las homenajeadas, quienes acompañaron un emotivo encuentro dedicado a valorar el trabajo silencioso y constante que muchas mujeres realizan a diario en la ciudad.

Al iniciar el acto, el jefe comunal destacó el sentido de la distinción y el ejemplo que representan las homenajeadas. “Las mujeres que hoy van a llevar este reconocimiento han marcado un camino en la ciudad, han dejado huella y representan valores que son muy importantes. Estamos muy contentos de poder reconocerlas y valorarlas”, expresó.

En ese mismo sentido, agregó que “recibir el reconocimiento en nombre de Liliana Charafedín representa la lucha y el compromiso con la comunidad”.

Honrar el legado

Posteriormente, se dirigió a los presentes la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno, quien resaltó el significado del encuentro y el legado de la mujer cuyo nombre identifica la distinción. “Hoy no es un día más en nuestro calendario. Nos reúne una fecha profundamente significativa: el Día Internacional de la Mujer. Es una jornada que nos invita a detenernos y reconocer la huella que tantas mujeres dejan cada día en nuestra comunidad”, indicó.

La funcionaria también recordó la figura de Liliana Charafedín y su ejemplo para la ciudad: “Liliana fue una mujer generosa, comprometida y cercana. De esas personas que siempre están cuando alguien las necesita. Su legado no vive solamente en la memoria de quienes la conocieron, sino también en los valores que hoy buscamos realzar a través de este reconocimiento”.

Asimismo destacó el sentido del homenaje: “Reconocemos a mujeres con historias distintas, pero con algo en común: han sabido dejar una huella en lo social, en lo cultural, en lo deportivo y en lo comunitario. Muchas veces el trabajo de las mujeres ocurre en silencio, con esfuerzo y perseverancia, pero siempre está presente detrás de cada proyecto, en cada gesto solidario y en cada desafío que se transforma en superación”.

Distinguidas

Durante la ceremonia se distinguió a Julia Antonelli, Margarita Noemí López, Fabiana Manzur, Kiara Ponce, Mónica Contreras, Silvina Ibáñez, Olga Méndez, Stella Maris Tartaglio y Olga Colella, además del equipo femenino de Primera División del Club Atlético San Agustín, bicampeón del fútbol local.

Cada una de las homenajeadas recibió su reconocimiento en medio de un clima de emoción y reconocimiento colectivo, celebrando el aporte que realizan en distintos espacios de la vida social, cultural, deportiva y comunitaria de Balcarce.