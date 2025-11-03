Se confirmó en el Boletín Oficial un aumento en la tarifa de luz

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo esquema tarifario para las distribuidoras EDESUR y EDENOR, que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue publicada en el Boletín Oficial y regirá a partir del 1 de noviembre.

La actualización se implementa por instrucción de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, en el marco de la emergencia energética y económica vigente desde diciembre de 2023.

El ENRE aprobó los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD), componente que remunera el servicio de las distribuidoras. En EDESUR, el incremento será del 3,53% respecto de octubre, mientras que en EDENOR la suba alcanzará el 3,6%.

El nuevo cuadro tarifario incluye los valores del Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET), establecidos por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025–abril 2026.

La segmentación de usuarios residenciales se mantiene con tres niveles: Nivel 1 (sin subsidio), Nivel 2 (menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios). Los usuarios de los niveles 2 y 3 continuarán recibiendo bonificaciones y topes de consumo definidos por la Secretaría de Energía.

Las empresas deberán identificar en las facturas, de forma destacada, los conceptos “Subsidio Estado Nacional” y “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, con el fin de detallar el monto subsidiado y el costo real de la energía.

El ENRE también aprobó tarifas específicas para los Clubes de Barrio y de Pueblo incluidos en el listado del Ministerio de Turismo y Deportes, y para las Entidades de Bien Público. Asimismo, se fijaron las tarifas de inyección para los Usuarios-Generadores, y se actualizaron los valores del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS), aplicables en casos de interrupciones o deficiencias del servicio.