Se construyen nuevos sanitarios en el Club de Pesca

La comisión directiva del Club de Pesca se encuentra realizando obras de infraestructura con la construcción de nuevos sanitarios, destinados tanto a socios como a no socios de la entidad. Los trabajos se desarrollan durante el período de veda obligatoria que comenzó en septiembre.

En diálogo con Radio 100.9, el presidente del club, Miguel Cassibba, informó que se ha realizado una inversión importante para responder a una necesidad planteada por los asistentes al club, que cada año visitan las instalaciones ubicadas en Villa Laguna Brava.

Según indicó Cassibba, se espera que las obras finalicen en diciembre. En total se instalarán 11 inodoros, 13 duchas, 4 mingitorios y 7 bachas.

Por otra parte, el presidente recordó que durante la veda solo está permitida la pesca los días sábados, domingos y feriados, hasta diciembre, e instó a respetar las disposiciones vigentes, señalando que quienes incumplan las normas deberán ser retirados del lugar.