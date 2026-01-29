Se descartaría la venta del Matadero Municipal: el camino sería una concesión a largo plazo

Tras la última reunión de comisión en el Concejo Deliberante, los ediles acordaron dejar de lado la alternativa de vender el terreno donde funciona el Matadero Frigorífico Municipal. En su lugar, comenzó a ganar fuerza la posibilidad de avanzar con un nuevo proceso licitatorio para otorgar una concesión a largo plazo, que contemple exigencias claras en materia de inversión, cuidado ambiental, regularización laboral y preservación del patrimonio público.

El futuro del Matadero Municipal continúa ocupando un lugar central en la agenda política local. Así lo expresó el concejal del peronismo, Javier Menonne, quien remarcó que la decisión de descartar la venta se tomó “en pos de preservar las fuentes laborales”, aunque aclaró que no fue el único aspecto evaluado.

Según explicó el edil, la alternativa de la concesión permitiría asegurar un compromiso de inversión por parte de la empresa que resulte adjudicataria, revalorizar el patrimonio municipal y generar un ingreso constante para el Municipio durante aproximadamente dos décadas, recursos que podrían destinarse a afrontar gastos corrientes. En ese sentido, Menonne sostuvo que, por lo conversado hasta el momento, “todo indicaría” que esta opción “sería la mejor”.

No obstante, el concejal advirtió que aún resta transitar la instancia más decisiva del proceso: la redacción del pliego licitatorio. Será allí donde se definan las condiciones concretas que deberá cumplir el futuro concesionario, un punto clave que volverá a poner el tema en el centro del debate político y que determinará el rumbo definitivo del Matadero Frigorífico Municipal.