Se descontroló fuego en La Barrosa: siete dotaciones y más de 30 hombres trabajan

Un importante incendio forestal se desató este sábado por la tarde en la sierra La Barrosa y mantuvo en vilo durante varias horas a vecinos y a los Bomberos Voluntarios de Balcarce, debido a la rápida propagación de las llamas impulsadas por el viento.

Todo comenzó poco después de las 18, cuando un vecino alertó a los Bomberos sobre la presencia de un foco ígneo en un campo perteneciente a la familia Echeverría, ubicado sobre la ladera de la mencionada sierra. En un primer momento acudieron dos unidades al lugar, aunque minutos más tarde fue necesario solicitar refuerzos ante la magnitud que fue tomando el siniestro.

Las condiciones climáticas, especialmente el viento, jugaron un papel determinante en la expansión del fuego, que avanzó hacia la parte alta de la sierra y, en el transcurso de unas dos horas, logró cruzar hacia el otro lado, afectando la zona lindera a la Fundación Fangio.

Pese al intenso y sostenido trabajo del personal de Bomberos, las llamas se propagaron y provocaron importantes daños, arrasando con pastizales, árboles y animales, según se pudo constatar en el lugar.

Vecinos de la zona manifestaron su malestar y preocupación por lo ocurrido. En declaraciones a Puntonueve Noticias, señalaron que los Bomberos ya habían intervenido días atrás en el mismo sector por otro incendio. Incluso, una vecina aseguró que personas que habían estado trabajando previamente en el campo se retiraron dejando focos activos. Este sábado, el fuego se mostró mucho más agresivo y terminó descontrolándose, mientras los Bomberos libraban una dura batalla para contenerlo.

Habitantes del barrio La Movediza expresaron su enojo al considerar que se trató de una situación que podría haberse evitado y reclamaron mayores controles y prevención para impedir este tipo de episodios que ponen en riesgo el ambiente y a la comunidad.