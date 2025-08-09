Se disputó parcialmente la fecha número 13 del Torneo Oficial

Este sábado volvió la actividad futbolística luego del receso de invierno. En la ocasión, la actividad se puso en marcha con la fecha número 13 del Torneo Oficial, Copa Centenario «Club Atlético San Agustín», que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.

En el Club Teléfonos, Agrarias FC y Racing FC igualaron 2 a 2. En el estadio de Boca Junior, Sportivo Trabajo Mitre derrotó 2 a 0 al «Xeneise», mientras que el «Juan Carlos Gentile», Ferroviarios derrotó 4 a 1 a san Lorenzo.

Este domingo desde las 15:30 completarán:

Estadio Municipal: Atlético San Agustín – Los Pinos.

Estadio «Antonio Cerono»: Amigos Unidos – Los Patos FC.