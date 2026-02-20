Se encuentra abierta la inscripción para terminar la primaria

La Escuela Primaria de Adultos N° 702, con sede en la Escuela Primaria N° 4, ubicada en Del Valle N° 155, abrió la inscripción e invita a jóvenes y adultos a finalizar sus estudios primarios en un espacio especialmente pensado para acompañar sus trayectorias educativas.

La institución cuenta con secciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad y ofrece horarios de cursada por la mañana, tarde y noche, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

La propuesta educativa incluye talleres de estimulación cognitiva, juegos matemáticos, educación física, talleres literarios e informática, entre otras actividades orientadas a fortalecer el aprendizaje, promover la participación y generar espacios de encuentro entre estudiantes.

Desde la dirección destacaron que la escuela busca brindar una oportunidad concreta para retomar y completar la escolaridad obligatoria en un entorno flexible y de acompañamiento permanente.

“Aprender es crecer. Encontrá tu lugar. Animate a dar el primer paso”, es el mensaje que impulsa la convocatoria.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la directora Laura Galván al 2266 47-8213.