Se iniciarán obras en el primer piso del Hospital Municipal

En la mañana de este miércoles, el intendente municipal Esteban Reino encabezó una recorrida por el primer piso del Hospital Municipal Felipe A. Fossati, sector donde en los próximos días comenzarán las obras de puesta en valor. Si bien aún resta el traslado de algunos pacientes a otros pisos, los trabajos se iniciarán en el corto plazo.

Durante la visita, el jefe comunal explicó que se trata de una intervención largamente postergada y necesaria, al remarcar que “en 50 años no se ha hecho nada en este lugar”. En ese sentido, recordó que ya se concretaron las obras en el segundo y tercer piso del edificio hospitalario.

“Vamos a empezar por el sector de escaleras del primer piso, con un tiempo estimado de trabajo de un mes y medio. Se arranca por las escaleras para luego poder utilizarlas en el proceso de reparación del resto del piso”, detalló Reino.

Respecto a la duración total de la obra, el intendente señaló que los trabajos demandarán entre diez meses y un año, teniendo en cuenta el importante deterioro que presenta el primer piso. “Vamos a tratar de terminar la gestión con un Hospital completamente nuevo. Es un momento económico complicado, donde casi en ningún municipio de la provincia se hacen obras, y nosotros encaramos esta intervención con recursos propios, provenientes de la venta de lotes que hemos realizado”, destacó.

Reino aclaró además que la puesta en valor de la planta baja quedará para una etapa posterior.

En paralelo, el Municipio avanzará con la construcción del edificio de la Guardia Pediátrica, ubicado sobre calle 30. En este caso, las obras comenzarán en breve y se financian a partir de donaciones realizadas por vecinos de la comunidad. Asimismo, se aspira a finalizar en el corto plazo los trabajos que se desarrollan en la sala de Oncología.