Se inició la inscripción para el Refuerzo Alimentario

Se inició la inscripción presencial al Refuerzo Alimentario para las personas que no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciben ninguna asistencia del Estado.

El titular de ANSeS en Balcarce, Javier Menonne, señaló que para realizar el trámite del refuerzo es fundamental tener CBU, ya que los beneficiarios recibirán el ingreso a través de una transferencia bancaria. “En el único caso que no es necesario traer un CBU es para las personas que cobran el programa Hogar, porque el pago se hace directo sobre esa misma cuenta”, señaló Menonne, quien agregó que, “los beneficiarios en definitiva no son tantos en esta ocasión, porque las personas que lo reciben no cuentan con ningún tipo de ayuda estatal, eso hace que el universo se acote bastante”, finalizó el referente de ANSeS.