Se juega la 14ª fecha del Torneo Oficial 2025

Este sábado 16 de agosto continuará la actividad del Torneo Oficial 2025 – Copas Centenario Club Atlético San Agustín “Trofeo Fútbol Infantil Juan Félix Melucci”. La jornada incluirá partidos en distintas categorías, desde divisiones inferiores hasta Primera y Femenino, distribuidos en las canchas de Amigos Unidos, Club Teléfonos, Racing FC, Estadio Municipal y Los Patos FC.
A continuación, la programación completa:
SÁBADO 16/08/25
CANCHA: AMIGOS UNIDOS
AMIGOS UNIDOS – BOCA JUNIORS
*09.45 hs 6° Division
*11.30 hs 4°Division
*13.30 hs Femenino
*15.30 hs 1° División
CANCHA: CLUB TELÉFONOS
FC AGRARIAS – ATL SAN MANUEL
*10.00 hs 7° División
*11.30 hs 4° División
*13.30 hs Femenino
*15.30 hs 1° División
CANCHA: RACING FC
RACING FC – LOS PATOS
*09.45 6° Division
*11.30 hs 4° División
*13.30 hs Femenino
*15.30 hs Primera
ESTADIO MUNICIPAL
SP TRABAJO MITRE FERROVIARIOS
*09.45 hs 6° Division
*11.30 hs 4° División
*13.30 hs Femenino
*15.30 hs 1° División
CANCHA LOS PATOS FC
SAN LORENZO – ATL SAN AGUSTÍN
*10.00 hs 7° Division
*11.30 hs 4° División
*13.30 hs Femenino
*15.30 hs 1° División