10.3 C
Balcarce
miércoles 13, agosto, 2025
Se juega la 14ª fecha del Torneo Oficial 2025

Este sábado 16 de agosto continuará la actividad del Torneo Oficial 2025 – Copas Centenario Club Atlético San Agustín “Trofeo Fútbol Infantil Juan Félix Melucci”. La jornada incluirá partidos en distintas categorías, desde divisiones inferiores hasta Primera y Femenino, distribuidos en las canchas de Amigos Unidos, Club Teléfonos, Racing FC, Estadio Municipal y Los Patos FC.

A continuación, la programación completa:

SÁBADO 16/08/25

CANCHA: AMIGOS UNIDOS 
AMIGOS UNIDOS – BOCA JUNIORS
*09.45 hs          6° Division
*11.30 hs          4°Division
*13.30 hs          Femenino
*15.30 hs          1° División

CANCHA: CLUB TELÉFONOS
FC AGRARIAS – ATL SAN MANUEL
*10.00 hs            7° División
*11.30 hs            4° División
*13.30 hs            Femenino
*15.30 hs            1° División

CANCHA: RACING FC
RACING FC – LOS PATOS
*09.45              6° Division
*11.30 hs         4° División
*13.30 hs         Femenino
*15.30 hs         Primera 

ESTADIO MUNICIPAL
SP TRABAJO MITRE  FERROVIARIOS
*09.45 hs         6° Division
*11.30 hs         4° División
*13.30 hs         Femenino
*15.30 hs         1° División

CANCHA LOS PATOS FC
SAN LORENZO – ATL SAN AGUSTÍN
*10.00 hs          7° Division
*11.30 hs          4° División
*13.30 hs          Femenino
*15.30 hs          1° División

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.