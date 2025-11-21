Se licitarán 404 kilómetros de la Ruta Nacional 226

El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), en el marco del proceso que impulsa la concesión de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales. La Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que en esta etapa serán licitados casi 1.900 kilómetros de la red vial, que incluyen tramos de rutas que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, como la 3, 5, 205 y 226, entre otras.

La convocatoria nacional e internacional abarca la construcción, explotación, administración y mantenimiento de corredores viales que se dividirán en dos tramos. El primero es el Tramo Sur Atlántico Acceso Sur, que contempla 1.325 kilómetros e incluye la Ruta Nacional 3 (615 km), la 205 (254 km), la 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.

El segundo es el Tramo Pampa, que comprende 547 kilómetros de la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, beneficiando a localidades como Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini.

En total, serán 1.872 kilómetros los que pasarán a manos del sector privado para su gestión. Se trata de corredores utilizados por residentes y por el transporte de producción agropecuaria.

Vialidad Nacional será la encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión vigentes y futuros, en su carácter de organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

El nuevo esquema no prevé subsidios por parte del Estado, que hasta ahora realizaba aportes. En distintas regiones del país, vecinos, transportistas y productores han manifestado reclamos por el estado actual de las rutas.

El Gobierno informó además que el miércoles se adjudicó la concesión de la Etapa I de la RFC, correspondiente a 741 kilómetros de rutas nacionales, que incluyen los Tramos Oriental —autovía del Mercosur de las rutas 12 y 14— y Conexión, integrado por los accesos y el puente Rosario-Victoria. La convocatoria para esta etapa estaba prevista originalmente para diciembre del año pasado, pero los plazos se extendieron por la situación económica.

Detalle de los tramos de la Etapa II

1) Tramo Sur Atlántico Acceso Sur (1.325,17 km)

Subtramo Sur: 870,55 km (RN 3 y RN 205).

Subtramo Atlántico: 404,32 km (RN 226).

Subtramo Acceso Sur: 50,30 km (Autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri y Newbery).

2) Tramo Pampa (546,65 km)

RN 5 desde el km 65 en Luján hasta el empalme con la RN 35 en Santa Rosa.

Estado de las rutas nacionales

Diversos sectores vienen señalando el deterioro de las rutas nacionales y la falta de obras en el último tiempo. La gestión actual avanzará con la licitación de unos 9.000 kilómetros que representan el 20% de la red vial nacional y concentran el 80% del tránsito.

El esquema se inspira en el proceso de concesiones implementado durante el Gobierno de Carlos Menem, cuando cerca de 8.000 kilómetros de rutas pasaron a administración privada mediante el sistema de peaje, modelo que fue modificado en años posteriores.