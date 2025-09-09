10.3 C
Se mejora calles de tierra

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos avanza con tareas vinculadas a la mejora de la infraestructura urbana. En paralelo a otras intervenciones, se está desarrollando el acondicionamiento de calles sin pavimentar mediante la distribución de tosca, lo que permite optimizar la transitabilidad y fortalecer la base del terreno.

Las labores se concentran en la zona del barrio Integración y también en cercanías de las calles 25 y Maipú, con el objetivo de consolidar estos sectores y brindar una respuesta efectiva a las necesidades de los vecinos.

