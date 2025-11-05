10.3 C
Balcarce
martes 4, noviembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Se necesitan dadores de sangre para Hemoterapia del Hospital

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” hace un llamado a la comunidad para que se sumen a la noble causa de la donación de sangre. Cada donación puede salvar hasta cuatro vidas, siendo fundamental para cirugías, tratamientos médicos, atención a emergencias y procedimientos vitales durante el embarazo y el parto.

Quienes estén interesados en colaborar pueden comunicarse al número 42-2018, interno 365, de lunes a viernes, en horario de 7:30 a 15.

También pueden acercarse directamente al hospital, ingresando por la calle 19.

La generosidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien.

0
9
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.