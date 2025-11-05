Se necesitan dadores de sangre para Hemoterapia del Hospital

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” hace un llamado a la comunidad para que se sumen a la noble causa de la donación de sangre. Cada donación puede salvar hasta cuatro vidas, siendo fundamental para cirugías, tratamientos médicos, atención a emergencias y procedimientos vitales durante el embarazo y el parto.

Quienes estén interesados en colaborar pueden comunicarse al número 42-2018, interno 365, de lunes a viernes, en horario de 7:30 a 15.

También pueden acercarse directamente al hospital, ingresando por la calle 19.

La generosidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien.