Se pedirá la Emergencia Agropecuaria en el partido de Balcarce

En la mañana de este martes, se reunió la comisión de Emergencia Agropecuaria con la intención de solicitar la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para el partido de Balcarce por sequía.

El encuentro se produjo en la “Sala de los Intendentes”, donde intervinieron el subsecretario de Producción y Empleo, Martín Carballo; el gerente de la sucursal Balcarce de la provincia de Buenos Aire, Nicolás Isabella; Jorge Dajil, por Federación Agraria Argentina; Carlos Sáenz, Fermín Echeverría y Julio Madrid, por la Sociedad Rural Balcarce; la Ing. Agr. Ramona Palmieri por EEA de INTA Balcarce, y por la Cámara de Comercio e Industria de Balcarce, Marcelo García, presidente, y Oscar Melucci.

Carballo explicó que “este es el primer paso, para lo que se debe remitir un acta y una nota al Intendente solicitando la declaración junto a un informe elaborado por el INTA, que luego será elevado al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires”.

“Si el pedido prospera, los productores acceden a líneas de crédito blandas como también a beneficios impositivos”, añadió el funcionario.

“En las últimas horas se produjeron precipitaciones, pero no alcanzan para los cultivos de fina. En las últimas semanas se perdieron muchas hectáreas de cebada y trigo, no solo por la falta de agua sino también por las heladas tardías”, señaló.

Por último, afirmó que “se postergó la siembra de cultivos de gruesa e incluso se ha decidido no realizarlas en algunos campos, impactando fuertemente en la ganadería, con destetes tempranos y muerte de animales por lo que resulta indispensable la declaración de Emergencia en nuestro distrito”.

