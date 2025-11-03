Se presentará equipo que participará del Desafío ECO 2025

El grupo directivo de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Lucas Kraglievich” presentará este jueves 6 de noviembre al equipo que representará a Balcarce en una nueva edición del Desafío ECO YPF 2025.

La actividad se desarrollará en el hall central del Museo del Automovilismo, con la presencia de alumnos de sexto año, docentes a cargo de las materias vinculadas al proyecto y autoridades de la institución. El certamen se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

El Desafío ECO YPF es una competencia educativa y federal en la que escuelas técnicas de todo el país construyen autos eléctricos de emisión cero a partir de un kit estándar, aplicando conocimientos de mecánica, electricidad, electrónica y diseño. En esta edición participarán instituciones de las provincias de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego, San Juan, Tucumán, Córdoba y Salta.

El certamen está destinado a escuelas con especialidades en Automotores, Energía, Energía Eléctrica, Energías Renovables, Electrónica, Electromecánica y Mecánica. Cada equipo representa a su escuela y comunidad educativa.

Asistirán a dicha presentación familiares, compañeros y docentes que acompañaron a los estudiantes en la instancia previa a la competencia. El equipo de la Técnica N°1 participará con el vehículo eléctrico construido en los talleres del establecimiento, resultado de varios meses de trabajo en equipo y aplicación de conocimientos técnicos. Balcarce volverá así a estar presente en una competencia nacional que reúne educación, innovación y compromiso ambiental.