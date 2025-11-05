Se presentó el programa oficial de la fiesta por los 125 años de Los Pinos

En la “Sala de los Intendentes” del Palacio Municipal se llevó a cabo esta mañana la presentación oficial del programa de actividades con motivo del 125° aniversario de la localidad de Los Pinos, que se celebrará el fin de semana del 15 y 16 de noviembre.

El encuentro fue encabezado por el delegado municipal Gustavo Monroy, quien estuvo acompañado por Cristian Méndez y Emiliano “Pampita” Pellegrino, integrantes del equipo organizador junto a Sandro Ramírez, del Club Deportivo Los Pinos.

Durante la conferencia, se destacó el intenso trabajo de coordinación entre la institución deportiva señalada, las escuelas del nivel inicial, primario y secundario, y diversas entidades de la comunidad que se sumaron a la organización de los festejos.

Monrroy subrayó el compromiso de los vecinos y la colaboración de numerosos establecimientos para garantizar un evento ordenado y participativo. En ese sentido, explicó que se habilitarán espacios de estacionamiento a cargo de los Bomberos Voluntarios y se establecerá un esquema de tránsito para facilitar la circulación durante ambas jornadas.

Sábado

Las celebraciones comenzarán el sábado 15, a las 15 horas, con una caminata guiada por la cantera local organizada por Rancho Aparte, y a las 16 se oficiará una misa en la capilla. Desde las 19, el escenario principal reunirá a destacados artistas y agrupaciones folclóricas: Patria y Tradición, Gauchos de Balcarce, Raky, Andanzas, Mala Junta, Típica Carmona, El Bocha Lobosco, Querencia de mi Sentir, Ezequiel Méndez, Los Iracundos, Versionados, Rocky La Nueva Generación y Diamante II, extendiendo la velada hasta pasada la medianoche.

Domingo

El domingo 16 las actividades iniciarán temprano con la concentración de delegaciones a las 8 horas, para dar comienzo al acto protocolar y desfile institucional alrededor de las 10 de la mañana. Participarán entidades educativas, agrupaciones tradicionalistas, autos antiguos y representaciones de distintas localidades vecinas. El recorrido se realizará alrededor de la plaza principal, con el palco frente a la capilla.

Por la tarde, desde las 14 horas, el público podrá disfrutar de una amplia grilla artística: Aire del Alma, Grupo Raíz, Taller de Danzas Nativas, Marcelo Giménez, Centro Tradicionalista “General Balcarce”, Grupo La Riestra, Los Amigos, Darío Maldonado, Sonkoy Manta, y Emiliano “Pampita” Pellegrino. A las 17, se llevará a cabo el tradicional corte de torta en honor al aniversario, seguido por las actuaciones de La Pulpera, Alma Errante, Abriendo Huellas, Sebastián Briz, Estampa Criolla, Los Fronterizos -número central de la jornada-, Los Amigos de tu Hermana y Anabela y Banda Libre, quienes cerrarán el festejo a pura música y baile.

Las actividades serán libres y gratuitas, con servicios gastronómicos a cargo de las instituciones locales, feria de artesanos y food trucks.

Los organizadores expresaron su entusiasmo por el inminente festejo y confiaron en que serán dos días de celebración y encuentro, esperando que el clima acompañe para disfrutar de dos jornadas inolvidables.