Se presentó Proyecto en el Concejo para la creación de un «Garage Fundación Fangio»

El Municipio de Balcarce avanza en un proyecto considerado de impacto institucional, cultural y turístico, que busca potenciar el legado de Juan Manuel Fangio y revitalizar el Autódromo Municipal que lleva su nombre. La iniciativa, impulsada por la Fundación Fangio, propone la creación de un espacio multifuncional dentro del predio al pie de la sierra «La Barrosa», denominado “Garage Fundación Fangio”, destinado a actividades culturales, educativas y deportivas.

La Fundación, con más de tres décadas de trabajo en la preservación y difusión de la figura del quíntuple campeón mundial, solicitó formalmente al Municipio la concesión de uso de un sector dentro del autódromo para desarrollar un espacio físico que sirva como base operativa y amplíe la oferta turística de la ciudad. El proyecto fue analizado por distintas áreas municipales y recibió un dictamen favorable de la Asesoría Legal con algunas aclaraciones respecto de su eventual implementación, por lo que ahora será tratado por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para su aprobación definitiva.

La concesión se estructuraría en dos fases. Inicialmente, se otorgaría un plazo de cinco años para que la Fundación instale en el sector seleccionado –identificado como “Sector B”– gazebos, contenedores adaptados, sanitarios móviles y equipamiento temporal que permitan el inicio de actividades.

Si durante ese período se concreta la construcción de una obra edilicia permanente –un espacio multipropósito de aproximadamente 200 m² cubiertos, más una terraza accesible de igual superficie–, la concesión se extendería automáticamente por un plazo adicional de 30 años. Al finalizar este período, todas las instalaciones y mejoras quedarán en beneficio del Municipio. En cuanto al canon anual a pagar, se encuentra establecido que no podrá ser inferior al 10% de la valuación fiscal vigente en cada uno de los años de concesión.

Según se destaca en los fundamentos del proyecto, el “Garage Fundación Fangio” permitirá:

Revalorizar el Autódromo Municipal como polo turístico y deportivo.

Generar un flujo constante de visitantes y actividades durante todo el año.

Ofrecer experiencias educativas, clínicas técnicas, exhibiciones de vehículos históricos y eventos culturales.

Fortalecer la identidad local vinculada al legado de Fangio.

Dotar al predio de infraestructura moderna sin inversión directa del Municipio.

El espacio contaría con un salón de usos múltiples, cocina, sanitarios y depósito técnico, y funcionaría también como centro de hospitalidad durante competencias oficiales.

La figura jurídica aplicable es la concesión de uso sobre un bien de dominio privado municipal. Si bien la normativa general establece un plazo máximo de cinco años para este tipo de autorizaciones, se invocó una excepción dada la naturaleza cultural, educativa y turística del proyecto, así como la significativa inversión en infraestructura que deberá realizar la Fundación.

De ser aprobado por el HCD, el Departamento Ejecutivo deberá redactar el convenio específico que establecerá las condiciones detalladas de la concesión, garantizando siempre el interés público y el cumplimiento de los fines propuestos.