Se quiso sacar una foto con el mar de fondo y cayó al vacío: tenía 33 años

Una mujer de 33 años murió el miércoles por la tarde tras caer accidentalmente al vacío desde una altura superior a los 25 metros mientras pasaba el día con familiares y amigos en la costa, a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11.

Según las primeras informaciones, la mujer transitaba por la zona costera cuando perdió el equilibrio y cayó. Fuentes consultadas indicaron que “amigos y primos dijeron que caminaba por una escalera en mal estado cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío”. Sin embargo, otra versión señala que se encontraba sobre el mirador, por lo que la Justicia intenta determinar el lugar exacto en el que se hallaba.

Personal médico acudió al lugar y confirmó el deceso. El cuerpo fue retirado por personal del área de Riesgos Especiales que fue convocado para realizar las tareas correspondientes.

El hecho reactivó el debate sobre el estado de los accesos a las playas y las medidas de seguridad de cara a la temporada de verano. Las actuaciones quedaron a cargo de oficiales de la Subcomisaría Los Acantilados y serán remitidas a la fiscalía en turno.