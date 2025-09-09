Se realizan actividades culturales en centros municipales de adultos mayores

En el contexto del trabajo solidario y cooperativo, la Subsecretaría de Cultura y Educación, en articulación con la Dirección de los Hogares de Abuelos, comenzó con un programa de actividades culturales en los centros municipales de adultos mayores.

Se trata de los hogares “Dr. Ernesto L. Pinto” y “Hostal de los Abuelos”, a los cuales la iniciativa busca llegar con actividades artísticas de diversa índole, con la finalidad de entretener, acompañar y acercar propuestas culturales, en pos de colaborar para el bienestar de los residentes.

Comenzó con la visita de un grupo de cuerdas frotadas, parte de la fila de violines 1 de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil, acompañados por el profesor Francisco Butzonitch. Se interpretaron canciones del repertorio, entre ellos “Tres Tangos”.

Por otro lado, también dio comienzo el Taller de Creatividad con Recursos Arteterapéuticos, facilitado por la Gestora Cultural especializada en Arteterapia, Celeste Ridao. Se desarrolla los miércoles por la mañana y se utilizarán las diferentes disciplinas del arte como pintura, dibujo, collage, escultura, escritura, movimiento del cuerpo y demás, para fines expresivos “no tradicionales”.

Arteterapia en adultos mayores mejora las capacidades cognitivas, reduce el estrés y la ansiedad, fomenta la autonomía, mejora la capacidad de enfoque y concentración potenciando la memoria y las funciones cognitivas; promueve la autoexpresión y autoconocimiento, colaborando así al bienestar emocional y mejorando la calidad de vida de la persona. Los ejercicios creativos pueden ayudar a mitigar los sentimientos de soledad y aislamiento al conectar a las personas con sus sentimientos y emociones interiores. Además, la arteterapia aumenta la autoestima de las personas mayores, que se sienten realizadas con sus creaciones.