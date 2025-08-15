Se realizará censo para las escrituras en el barrio Federal Balcarce III

La Dirección de Regularización Dominial informa que el próximo el lunes (18 de agosto) a partir de la hora 11, agentes del Municipio estarán realizando un nuevo censo a efectos de actualizar la información correspondiente a la confección de escrituras de cada una de las viviendas.

Se efectuará en el Barrio Federal Balcarce III, ubicado en el sector de las calles 24, 55, 26 y 57.

Esta actividad tendrá lugar en el contexto del programa «Mi escritura, mi casa», que lleva adelante el Instituto de la Provincia Buenos Aires.

“Mi escritura, mi casa” es un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que les permite a miles de familias tener garantizado el título de propiedad de sus viviendas de forma gratuita.

Mediante este programa de regularización dominial, cada vecino y vecina bonaerense obtendrá la seguridad jurídica de su hogar y podrá acceder a nuevos derechos como, por ejemplo, gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o presentar la escritura como garantía.