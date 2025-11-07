Se realizará fiscalización mensual de artesanos

El viernes 14 del corriente, se realizará la fiscalización mensual de artesanos en la Casa del Bicentenario, en el horario de 10 a 12.

Se recuerda que cada artesano deberá acercarse con dos trabajos: uno avanzado pero sin finalizar, para culminar luego en Cultura ante la encargada de la fiscalización, y otro ya terminado.

Tras obtenerla, los artesanos estarán habilitados para ser feriantes en los distintos eventos que se realizan en el Partido de Balcarce.

Ante cualquier consulta, las personas interesadas deberán acercarse a la sede de Cultura, sita en avenida Favaloro 785 o comunicarse telefónicamente al 422617.