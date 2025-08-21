Se realizará un nuevo operativo de documentación gratuita en Balcarce

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Registro Provincial de las Personas, llevará adelante un operativo móvil en Balcarce los días jueves 21 y viernes 22 de agosto.

La atención se realizará de 10 a 15 horas en la plazoleta ubicada en avenida Favaloro 785, entre calles 22 y 24.

Trámites disponibles

El servicio funcionará sin turno previo y se atenderá por orden de llegada. Se podrán gestionar:

DNI.

Solicitud de partidas.

Certificado de domicilio y extravío.

Certificado de Pre Identificación (CPI).

Empadronamiento de personas extranjeras.

Inicio de trámite de cambio de género.

Todas las gestiones serán gratuitas, con excepción del pasaporte, que tendrá costo.

Planificación ante contingencias

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la actividad se trasladará a la Casa del Bicentenario, ubicada frente a la plazoleta donde estaba previsto el operativo.