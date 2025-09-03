Se realizó allanamiento por robo

En la mañana del miércoles, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 120 y 43, en el marco de una investigación por un hecho de robo denunciado días atrás.

El hecho tuvo lugar el pasado 31 de agosto, cuando una joven de 18 años denunció que, en su domicilio en la zona de calles 31 y 4, un joven de 17 años —con quien había mantenido una relación de pareja— le arrebató el teléfono celular de las manos y se dio a la fuga a pie.

Luego de tareas investigativas llevadas adelante por la Estación de Policía Comunal bajo la conducción del Subcomisario Gastón Sánchez, la justicia autorizó el allanamiento.

Durante el procedimiento, se identificó al joven y se lo notificó de la formación de causa por el delito de “Robo”. Además, se dispuso una medida cautelar de restricción de acercamiento hacia la denunciante. La causa quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la fiscalía de la Dra. Mariana Baqueiro.

Según información conocida en el marco de la investigación, existían antecedentes de hechos de violencia de género no denunciados entre ambas partes. El joven cuenta con otras causas penales en trámite. Debido a su edad, continúa en libertad.

Aunque no se logró recuperar el teléfono celular, el procedimiento permitió avanzar en la causa y garantizar la continuidad de la intervención judicial.