Se reanuda el transporte escolar rural en varios establecimientos educativos

El Consejo Escolar informó que a partir del lunes 6 de octubre se reanudará el servicio de transporte escolar rural para distintos establecimientos del distrito.

El servicio alcanzará a las escuelas primarias N° 5, 21, 34 y 40; al Jardín de Infantes N° 915; al JIRIMM N° 4; al JIRIM N° 8; al JIRIMM N° 10; y a la Escuela de Educación Secundaria N° 4.

Desde el organismo indicaron que la reanudación del transporte permitirá normalizar la asistencia de los estudiantes que dependen de este medio para concurrir a clase.

