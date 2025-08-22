Se recambian líneas de preensamblado

La Cooperativa de Electricidad dio a conocer que sigue adelante con el recambio de las antiguas líneas desnudas por cable preensamblado de última tecnología.

El Presidente de la institución, Mario Aníbal Sotelo, anunció la compra de 65 mil metros de cable preensamblado, que será colocado en el ejido urbano y la zona rural. Sotelo confirmó que en los últimos 12 meses, ya se instalaron 30 kilómetros del cable adquirido, en zonas identificadas como prioritarias por el área técnica y de redes.

Los cables preensamblados se convirtieron en una parte esencial de las infraestructuras modernas debido a su durabilidad, facilidad de instalación y capacidad para minimizar las pérdidas eléctricas.

“Estamos haciendo una gran inversión en cable preensamblado, con la intención de renovar instalaciones con más de 30 años de antigüedad, por cable que tiene una duración aproximada de 50 años”, indicó Sotelo. Y agregó: “son cables con una flexibilidad mayor que permite su traslado y maniobrabilidad, pueden manejar mayores corrientes sin sobrecalentarse y reducen los riesgos de cortocircuitos. Además, refuerzan la calidad del servicio ante condiciones climáticas adversas”.