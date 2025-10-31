Se recupera joven accidentado. Su familia solicita colaboración de insumos para curaciones

El joven Axel Maydana, de 19 años, se recupera tras haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado lunes en ambos brazos. La operación se concretó luego de un accidente ocurrido en la intersección de calles Caseros y 31, donde Maydana chocó con un caballo y sufrió fracturas que requirieron una cirugía de urgencia.

Para afrontar los costos de la intervención se realizó una colecta que superó los tres millones de pesos, lo que permitió cubrir los insumos necesarios para la operación.

Actualmente, el joven permanece internado en el Hospital Felipe A. Fossati. Desde su entorno informaron que aún necesitan elementos para el proceso de curación, como gasas, guantes descartables, vendas y solución fisiológica, entre otros artículos.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a calles 2 y 5 o comunicarse al teléfono 2266-461189.