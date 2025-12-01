Se refuerzan medidas sanitarias ante casos de tos convulsa o coqueluche

En el contexto de la alerta epidemiológica por casos de tos convulsa o coqueluche, en nuestra ciudad se reforzaron las medidas sanitarias para proteger a la comunidad.

Desde la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria, junto con el área de Epidemiología, se realizó una capacitación para todo el equipo de salud, con la participación de pediatras, médicos generalistas e infectología, y además se intensificó la vigilancia sobre los esquemas de vacunación.

La cobertura en la ciudad es satisfactoria, pero hay puntos clave que se deben reforzar.

Primeramente, todas las embarazadas deben aplicarse la vacuna a partir de la semana 20, para que el bebé nazca protegido.

Segundo, recordar el esquema completo en la infancia:

Serie primaria a los 2, 4 y 6 meses;

Refuerzo a los 18 meses;

Refuerzo al ingreso escolar;

Y el refuerzo obligatorio a los 11 años.

En el Hospital Subzonal “Dr. Felipe Antonio Fossati” se están realizando hisopados a todos los casos sospechosos siguiendo el protocolo vigente. Hasta el momento, tres muestras resultaron positivas en niños, todos con buena evolución.

Se solicita a las familias estar atentas a síntomas como tos persistente, ataques de tos que dificultan respirar, vómitos después de la tos, o una tos que se prolonga más de dos semanas.

Ante cualquier duda, consultar de manera temprana.

La mejor manera de prevenir esta enfermedad es tener todas las vacunas al día, especialmente en embarazadas, bebés, niños y adolescentes.