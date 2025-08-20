Se suspendió el Rally Regional en Castelli

El Rally de Castelli, que estaba programado para el próximo fin de semana, quedó oficialmente suspendido debido al mal estado de los caminos tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La decisión fue adoptada este miércoles por el gobierno local, que además descartó la posibilidad de postergar la competencia una semana. El motivo es que el próximo fin de semana se realizarán los festejos por el aniversario de la ciudad, con actividades previstas tanto sábado como domingo en sectores que coincidían con parte del recorrido de la carrera, como la Estancia La California.

Tras esta suspensión, la próxima cita de la categoría se disputará en Arrecifes, los días 19, 20 y 21 de septiembre. Desde la organización señalaron que se evaluará la manera de reprogramar la fecha perdida.