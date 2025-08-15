Se trabaja en Departamento de Diversidad, Género e Inclusión en la Cooperativa

La Cooperativa de Electricidad dio a conocer que trabaja en la creación de un Departamento de Diversidad, Género e Inclusión con el objetivo de promover un entorno de respeto y equidad en todas sus áreas.

La iniciativa, a cargo de los Licenciados Gustavo Galera y Daniela Bechara, apunta a establecer pautas y lineamientos que permitan avanzar hacia una transformación organizacional que institucionalice la perspectiva de género, diversidad, igualdad de derechos y oportunidades e inclusión, tanto en la cultura como en la estructura organizacional.

“Planteando ese horizonte, trabajamos en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en su agenda 2030: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; Reducir la desigualdad y Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, explicaron.

Los profesionales mencionaron que “promover la diversidad, igualdad e inclusión, sólo puede llevarse a cabo a través de un proceso de transformación que desempeñen todas las personas que conforman la Cooperativa de Electricidad, aprovechando el potencial humano y generando equipos interdisciplinarios”.

Galera indicó que la iniciativa, busca abarcar una “problemática muy común pero que aparece oculta y fuera de control en las empresas”. Por su parte, Bechara, detalló que “el primer paso será recorrer todos los espacios de trabajo para contarle a los empleados, de qué se trata el Departamento y cuál es su alcance para, en forma conjunta, coordinar la forma de trabajo”.