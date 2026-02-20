Se trabaja en el recinto para la Técnica en el Autódromo

En los últimos días comenzaron los trabajos de levantamiento de la estructura que albergará el espacio destinado a las tareas técnicas durante cada competencia automovilística. Se trata de un recinto de 8 por 9 metros que se construye en la zona de boxes, ubicado a espaldas de la curva N°3 del Autódromo Juan Manuel Fangio.

Mientras continúan las labores en la parte alta del predio —principalmente en los caminos y sectores destinados al público—, en el área de boxes avanza esta obra clave para el funcionamiento operativo de las categorías que visiten el escenario local. Allí se realizarán los procesos de pesaje, verificación y control técnico de los vehículos, tareas fundamentales que llevan adelante los responsables de fiscalización en cada fecha.

Para la estructura inicial se colocaron columnas y vigas principales de hierro, maniobra que demandó el uso de una grúa. En la próxima etapa se prevé reforzar la construcción y ejecutar una media pared, ya que el resto del cerramiento será revestido con chapa. En ese sentido, la Municipalidad de Balcarce se encuentra actualmente en proceso de adquisición de los materiales necesarios para completar la obra.

Cabe recordar que, en una de las inspecciones realizadas por la ACTC, se había señalado como indispensable la concreción de este recinto para garantizar un trabajo técnico adecuado en el desarrollo de cada competencia.

La construcción se enmarca en una serie de mejoras que buscan optimizar la infraestructura del autódromo y adecuarlo a los requerimientos actuales del automovilismo nacional zonal y nacional.