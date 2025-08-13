Segunda fecha de la Liga Sub-11 de Básquet

Este fin de semana, se jugó la segunda fecha de La Liga Local de Básquet organizada por la Subsecretaría de Deporte y Recreación. Hubo victorias de la Escuela Municipal Blanco y Club Sportivo Trabajo.

Ante un gran marco de público se disputaron los dos partidos programados en el gimnasio “Lito Gutiérrez” del Club Ferroviarios.

Sportivo Trabajo Mitre le ganó por 29 a 12 a Mini Club y Escuela Municipal Blanco se impuso por 54 a 13 a Escuela Municipal Amarillo.

La tercera fecha se jugará en diez días cuando la actividad se traslade al Club Sportivo Trabajo Mitre.