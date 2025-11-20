Semáforos fuera de servicio en Av. Chaves: se aguarda la llegada de materiales

Tres semáforos ubicados en la intersección de Av. Gonzales Chaves y 13 permanecen fuera de funcionamiento desde hace aproximadamente diez días. Según informó Radio 100.9, el Director de Tránsito, Nicolás Quiñones, señaló que se espera la instalación de cableado subterráneo en reemplazo del sistema aéreo existente, tarea que estaría a cargo de la Cooperativa de Electricidad.

Quiñones indicó además que se aguarda la llegada de una placa controladora de semáforo, de origen importado. De acuerdo con lo explicado por el funcionario, los equipos dejaron de funcionar debido a la rotura de esa placa durante las lluvias recientes.

Una vez que el repuesto esté disponible, se realizará un trabajo conjunto entre la Cooperativa de Electricidad y el Municipio para restablecer el servicio.