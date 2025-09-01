Semana del árbol en Balcarce

Desde mañana y hasta el 6 de septiembre, la Municipalidad de Balcarce, a través de la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, llevará adelante la Semana del Árbol, una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia del arbolado urbano y fomentar la participación ciudadana.

Gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce y del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), se realizarán plantaciones en distintos puntos de la ciudad, incluyendo: Plazas locales; avenida Favaloro; Escuela Primaria N°6; Escuela Secundaria N°1; Sociedad de Protección a la Infancia; Grupo Scout del Sur 1266, y Cerro “El Triunfo” (Monumento al Amigo).

Estas actividades se desarrollarán con la participación de instituciones educativas y sociales, reforzando el compromiso comunitario con el programa municipal de forestación.