Shalom Lescano fue segunda en el torneo “Jorge Monín” de Mar del Plata

Este sábado 7 se desarrolló en el Estadio Atlético “Justo Román” de la ciudad de Mar del Plata el torneo de pista y campo “Jorge Monín”, competencia que reunió a atletas de distintos puntos de la región.

En ese marco, la representante de la Agrupación Atlética CACCE “Las Águilas”, Shalom Lescano, participó en la prueba de 5.000 metros llanos dentro de la categoría damas mayores, en lo que además representa su último año compitiendo como atleta Sub 23.

La balcarceña tuvo una destacada actuación al ubicarse en el segundo lugar, registrando además su mejor marca personal en la distancia, con un tiempo de 18 minutos 11 segundos 50 centésimas (18’11″50).

La competencia se definió en los metros finales, donde Lescano fue superada por la atleta marplatense Melina Ursini, quien se quedó con el primer puesto con un registro de 18’05″50. El podio se completó con la necochense Verina Vezzi, que finalizó tercera con un tiempo de 18’31″10.

Cabe destacar que tanto Ursini como Vezzi compiten en la categoría mayores, lo que resalta aún más el rendimiento de la atleta de CACCE “Las Águilas”, que continúa sumando experiencia y buenas actuaciones en competencias de pista y campo.