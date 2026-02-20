Silvio Cattaneo dejará de ser el presidente de la comisión directiva de Bomberos

El próximo 30 de marzo se producirá la renovación de la comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios, tal como lo establece el estatuto de la institución. En ese marco, Silvio Cattaneo dejará de ser el presidente tras cuatro años al frente de la entidad.

La renovación de autoridades se realizará conforme a los plazos institucionales. Hasta el momento, todo indica que el recambio sería automático. No obstante, el reglamento contempla la posibilidad de que se presente más de una lista, lo que derivaría en un acto eleccionario. Por cómo se han desarrollado los procesos internos en los últimos años, el escenario más probable es que el cambio de presidente se concrete sin necesidad de votación.

“Entiendo que he cumplido un tiempo prudencial en la institución, con una gran comisión directiva que me acompañó permanentemente. Cualquiera de los que actualmente integran la comisión puede ocupar la presidencia, porque conocen y entienden del manejo prudencial de los recursos”, expresó Cattaneo.

El dirigente también adelantó que continuará vinculado a la institución, acompañando el trabajo de la nueva conducción y colaborando en lo que sea necesario.