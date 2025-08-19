Simón Silmonte dueño de la 6ta fecha del Karting de AZK

El piloto de Balcarce, Simón Silmonte logró este fin de semana en el Kartódromo Internacional de la ciudad de Mar del Plata una nueva victoria. Luego de aprovechar un toque que se dio en los primeros compases de la carrera, Simón tomó la punta de la fila india y logró hacer una diferencia importante con respecto a sus rivales. En esta ocasión, la fecha número 6 se corrió utilizando el sentido inverso al original.

Silmonte había largado la competencia final desde el cuarto lugar, luego de tener un roce con el piloto balcarceño Lucio Acosta. La carrera se debió interrumpir a falta de una vuelta debido a una llovizna persistente.

Silmonte, ganador de la prueba, fue escoltado por Ciro Franco y tercero Blas Beresiarte. Cuarto terminó el piloto de Balcarce, Lucio Acosta.

La próxima fecha será el 13 y 14 de septiembre en Mar del Plata.