Sin atención en Banco Provincia por reclamo de régimen de seguridad

Los trabajadores del Banco Provincia pararán este miércoles en todo el territorio en reclamo de una solución al problema que viene arrastrando desde hace años y que modificó el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del personal durante la gestión de María Eugenia Vidal.

De esta manera, según informó la Asociación Bancaria, no habrá atención en ninguna de las sucursales de la entidad en toda la provincia de Buenos Aires durante este miércoles. En ese contexto, la asociación que lidera Sergio Palazzo cargó contra la oposición al gobierno de Axel Kicillof, a quien acusó de generar el problema y no aportar a la solución.

“Nos han puesto en el lugar que no deseábamos: el de las medidas de acción directa, porque lisa y llanamente el diálogo y el acuerdo racional no está en la agenda de la oposición”, lanzó La Bancaria, quien reclamó que se trate en la Legislatura un proyecto de ley enviado por Kicillof para solucionar la problemática que, denuncian desde el Gobierno, provocaría un quebranto que va a significar un aporte estatal de $ 400.000 millones.

La ley 15.008, que bajo la administración de Vidal dispuso que la edad jubilatoria para todos los trabajadores del Bapro pasara de 60 a 65 años de forma escalonada y bajó el porcentaje por el que se calcula el monto para estos (del 82% al 70%), generó fuertes rechazos en el sector antes de ser sancionada.

A parir de allí, ya fueron presentadas más de 5 mil cautelares contra esa normativa, que quedó empantanada en la Justicia.

Frente a ello, el Ejecutivo de Kicillof envió en julio de 2021 un proyecto de ley para modificar el régimen y restituir el 82% móvil para jubilados, algo que desde la oposición no apoyan.

En una reunión en noviembre pasado ante la Corte, el gobernador le pidió a Juntos por el Cambio que aprueben la nueva ley porque la Justicia les dio la razón a los trabajadores.

La iniciativa de reforma, que pasó por diferentes comisiones de la Legislatura, busca devolver la movilidad del 82% para jubilados y del 75% para pensionados, en relación a la movilidad del salario de trabajadores activos. Asimismo, devuelve la edad jubilatoria de las mujeres de la entidad a los 60 años y promueve una composición más equitativa del directorio de la entidad bancaria.

En cuanto al financiamiento, se detalló que “los trabajadores van aportar un 2% más, los nuevos trabajadores un 5% más y 1,2% los jubilados” para mejorar el déficit de la Caja del sector. (DIB)

