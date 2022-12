Situación epimemiológica en Balcarce

Ante el reciente incremento de casos de COVID-19 a nivel nacional y de público conocimiento, desde la Dirección del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” se brinda un detalle sobre la situación a nivel local, a fines de transmitir tranquilidad a la población y especificar la conducta a seguir ante síntomas compatibles con COVID-19.

En los últimos dos meses, la circulación de virus respiratorios en nuestro municipio tiene un notable predominio de influenza, con la aparición reciente de casos aislados de COVID-19.

Ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 es importante destacar que se considera población de riesgo a las personas mayores de 50 años con condiciones de riesgo (*) para COVID-19 y personas que residan, trabajen o asistan a ámbitos con mayor riesgo de transmisión o generación de brotes (instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, personas que trabajen o presten cuidado a personas vulnerables).

Recomendaciones para las personas que presentan síntomas (que no pertenezcan a grupos de riesgo):

1) No deberán acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos (esto significa realizar auto aislamiento de personas durante el período sintomático agudo), por un período mínimo de cinco (5) días, pudiendo retomar las actividades luego de 24 horas de mejoría clínica y extremando las medidas de prevención hasta completar los diez (10) días desde el inicio de los síntomas (uso adecuado de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria). Durante dicho período evitar el contacto con personas vulnerables.

2) Estas personas NO deberán concurrir a la consulta médica rutinaria. En el caso de que sea necesaria una evaluación para justificación laboral, deberán concurrir a los Centros de Salud del sistema público o privado, en horarios de consulta habituales. NO se atenderán por Servicio de Emergencias personas con cuadros leves y sin antecedentes de riesgo. Tampoco se indicará hisopado de estas personas dentro del sistema público. En caso de ser necesaria esta práctica en personas con cuadros leves y que no pertenezcan a grupos de riesgo, cada persona deberá proveerse de tests rápidos los cuales se encuentran disponibles para la venta en las farmacias de la ciudad.

3) Personas pertenecientes a población de riesgo:

A- Deberán concurrir, en todos los casos, con barbijo al centro de salud más cercano, para ser evaluados por profesionales de la salud. Solo aquellas personas que presenten síntomas de gravedad deben acudir a la guardia del Hospital (dificultad respiratoria progresiva, fiebre persistente por más de 4 días, confusión, signos de deterioro del estado de conciencia, desorientación).

B- Los profesionales de la salud darán las recomendaciones médicas para el aislamiento y emitirán una orden escrita para aquellas personas que cumplan criterios para ser hisopadas, así como las indicaciones respecto a dónde y cuándo hisoparse.

Recomendaciones para la población general

Uso de barbijo en lugares cerrados o con poca ventilación. Ventilar adecuadamente los ambientes. Lavado frecuente de manos. Seguir las presentes recomendaciones en caso de presentar síntomas. Completar y actualizar el esquema de vacunación para COVID-19.

Es importante recalcar que es necesario el compromiso solidario de nuestra comunidad para evitar brotes o aumento de casos. Recomendamos completar el esquema de vacunación a todas las personas de Balcarce. Están disponibles los medios en el Centro Vacunatorio de nuestra ciudad para quienes opten por la aplicación de una nueva dosis. Para evacuar consultas respecto a indicaciones de vacunación, ofrecemos el siguiente link del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Criterios personas de riesgo

Población con condiciones de riesgo para COVID-19: Patologías crónicas tales como Diabetes, Obesidad grado 2 o mayor, enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad hepática crónica, personas que viven con VIH, pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos, personas con discapacidad, residentes de hogares, residencias y pequeños hogares y pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad “ACTIVA”, personas con tuberculosis activa, personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.