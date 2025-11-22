Sociedades Rurales del Sudeste rechazaron el aumento de impuestos

Las Sociedades Rurales del Sudeste bonaerense —adheridas a CARBAP— se reunieron esta semana en Coronel Vidal para expresar su preocupación frente al incremento “desmedido” de impuestos contemplado en el proyecto de presupuesto provincial y para cuestionar el avance de una iniciativa legislativa vinculada al uso agropecuario de los suelos. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Sociedad Rural de Mar Chiquita y contó con una importante participación de dirigentes de la zona VI, en la antesala del Consejo Directivo de la confederación que sesionará en Miramar la próxima semana.

Críticas al proyecto de ley sobre suelos

Uno de los temas centrales del debate fue el proyecto “Cuidado integral de los suelos y el agua”, impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (CIAFBA). Las entidades rurales manifestaron un rechazo unánime al considerar que la iniciativa representa una “intromisión” tanto del Estado como de los colegios profesionales en la actividad productiva y en la propiedad privada.

Señalaron que la propuesta prioriza la obligatoriedad de matricular profesionales y habilita la imposición de pautas productivas sin atender a la rentabilidad, los ciclos climáticos ni la realidad del sector. También remarcaron que el 70% de la producción se realiza sobre campos arrendados, por lo que exigir planes de manejo a cuatro años generaría “serias afectaciones” al funcionamiento de los establecimientos.

Preocupación por el presupuesto y la suba de impuestos

En línea con CARBAP, las rurales del Sudeste expresaron su rechazo a la incorporación de una quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, lo que —advirtieron— duplicaría la carga del tributo en muchos casos. Señalaron que esto ocurre en un contexto de inundaciones, caminos en mal estado, falta de mantenimiento, pastizales altos en rutas y deficiencias en las patrullas rurales.

Además, alertaron sobre el dictamen del proyecto de ley fiscal 2026, que otorga al Ejecutivo provincial facultades para ejecutar revalúos sin consenso y modificar las cuotas del Inmobiliario antes de su vencimiento. También cuestionaron la modificación de topes en Ingresos Brutos, que —según indicaron— impactaría directamente en numerosos productores.

Caminos rurales: reclamos y acciones

El mal estado de los caminos rurales volvió a ser un eje de preocupación regional. La Sociedad Rural de Ayacucho realizó una reunión abierta con referentes de Tandil y Benito Juárez para presentar ejemplos de buena gestión y exigir respuestas a su municipio, en un año en el que muchos alumnos no pudieron asistir regularmente a clases.

En General Guido, una tasa vial aumentada en un 380% sin mejoras visibles fue señalada como factor de presión que logró compromisos recientes de las autoridades. Por su parte, la Sociedad Rural de General Alvarado reunió a decenas de productores para denunciar simultáneamente el deterioro de los caminos y los problemas de inseguridad que atraviesa el distrito.

También se destacó la iniciativa de la Sociedad Rural de Rauch, que impulsa una ordenanza para eliminar la histórica tasa de Marcas y Señales, considerada obsoleta por carecer hoy de contraprestación. La propuesta incluye una eliminación gradual en cuatro años y la supresión de la “guía” para traslado de animales, reemplazándola por el uso de DUT y DTE, concentrando la información en Senasa y en la fundación local de Aftosa. La iniciativa cuenta con respaldo de otras rurales y de CARBAP.

Fortalecer el accionar gremial

Hacia el cierre del encuentro, las entidades rurales volvieron a debatir sobre la actualidad gremial, el rol de las confederaciones y la necesidad de profundizar acciones que fortalezcan la representación territorial. Coincidieron en que sumar servicios y aumentar la cantidad de socios es clave para un gremialismo rural más sólido y eficaz.