Un valioso gesto solidario tuvo lugar en el Club Sportivo Trabajo, donde un grupo de personas encabezado por Hernán Mendonza y Juan Pablo Trejo impulsó una iniciativa que permitió adquirir una silla de ruedas para el reconocido vecino Luis Arce.
La propuesta logró involucrar a cerca de medio centenar de socios de la institución, quienes asisten habitualmente a la pileta del club. Movilizados por el objetivo común y el espíritu solidario, cada uno realizó su aporte económico hasta alcanzar la suma necesaria para concretar la compra.
Visiblemente emocionado, Luis Arce expresó su profundo agradecimiento por el acompañamiento y la generosidad del grupo, destacando la importancia de la silla de ruedas, que le permitirá desplazarse con mayor autonomía por la ciudad y mejorar su calidad de vida.
Este tipo de acciones reflejan el fuerte compromiso social de los socios de Sportivo Trabajo y ponen en valor la solidaridad como herramienta fundamental para acompañar y mejorar la vida de quienes más lo necesitan.
Solidaria acción de socios de Sportivo Trabajo
