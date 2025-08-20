Subcampeonato provincial para Ángela Balatti Faberi

El pasado fin de semana del 9 y 10 de agosto, se desarrolló en la vecina localidad de Tandil, el clásico Campeonato Provincial U16 Pista y Campo, organizado por la Asociación Tandilense de Atletismo (ATA) y la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA). La delegación de la Asociación Atlética Balcarce (AAB), fue parte con un equipo de 4 atletas que consiguieron muy buenos resultados:

Ángela Balatti Faberi (AACYC Balcarce) tuvo una destacada actuación, alcanzando el Subcampeonato Provincial en la competencia de los 2.000 metros de marcha atlética, arribando a la meta con una muy buena marca de 12’09’’64, la cual le aseguró la clasificación al Campeonato Nacional de la categoría, a desarrollarse este 23 y 24 de agosto en Córdoba. Asimismo, fue parte de la prueba de los 600 metros llanos, donde se ubicó 13° con un tiempo de 2’02’’30.

Entre los caballeros, Juan Andrés Solar (AACYC Balcarce) fue 8° en la prueba de Lanzamiento de Disco, con una marca de 19,59 metros. En los 600 metros llanos se ubicó en el 12° puesto, con un tiempo de 1’48’’47 (PB); mientras que en Salto en Largo alcanzó la 17° posición con una marca de 3,87 metros.

Jeremías Jove (CACCE), por su parte, fue 3° en su serie en la prueba de los 80 metros llanos con un registro de 11’’06, no pudiendo acceder a la final. En los 200 metros llanos, también alcanzó el 3° lugar de su serie con un tiempo de 28’’41, siendo 11° en la final por tiempo. En la competencia de Salto en Largo, se ubicó en la 13° posición con una marca de 4,26 metros.

En tanto que Gabriel Robledo (CACCE), alcanzó el 4° puesto en su serie de 80 metros llanos con un tiempo de 10’’69, marca que no le alcanzó para clasificar a la final. Luego, fue parte de los 200 metros llanos, donde obtuvo el 1° puesto en su serie, con un tiempo de 27’’06, siendo 8° en la final por tiempo. Por último, se ubicó en el 14° lugar en Salto en Largo, con una marca de 3,94 metros.