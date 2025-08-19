Suspenden visita del gobernador Axel Kicillof a Balcarce por condiciones climáticas

La llegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la ciudad de Balcarce fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas que impidieron el uso del helicóptero previsto para el traslado. La visita incluía actividades en al menos tres ciudades, las cuales también quedaron postergadas.

A pesar de la ausencia del mandatario provincial, se espera que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, arribe a Balcarce para participar en la inauguración del Centro de Salud ubicado en las calles 22 y 45.

En tanto, la obra de energía que iba a ser inaugurada en la intersección de Primera Junta y 62 fue también postergada.