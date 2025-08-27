Desfile y Fiesta de la Papa Frita suspendidos

Se informa que debido a las lluvias previstas para el fin de semana, especialmente el domingo, se hace necesario suspender el desfile cívico-militar del 160° aniversario del Partido, la Fiesta de la Papa Frita y la Expo de Vinos Serranos.

En las últimas 72 horas se ha seguido de cerca la evolución de la tormenta a través de distintas aplicaciones meteorológicas, así como también mediante consultas a la estación meteorológica del Aeropuerto de Mar del Plata.

Se lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y se quiere agradecer la colaboración y la comprensión de todos los involucrados.

En los próximos días se dará a conocer la nueva fecha de realización.

El objetivo es que estos eventos sean una verdadera ocasión de celebración y disfrute para las familias, los prestadores, artesanos y artistas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...