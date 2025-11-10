Tandil volvió a reclamar al Gobierno nacional por el mantenimiento de la Ruta 226

Las gestiones del municipio de Tandil ante la situación del tramo urbano de la Ruta Nacional 226 continúan y, con el paso del tiempo, las molestias de los vecinos se acentúan.

El intendente Miguel Ángel Lunghi volvió a intervenir personalmente ante las autoridades nacionales, luego de haber participado en junio en la audiencia pública celebrada en San Miguel del Monte, donde planteó la necesidad de que la administración de Javier Milei cumpla con sus responsabilidades sobre la vía.

Este viernes comenzó a regir el plazo legal de cinco días para que el Gobierno nacional responda al requerimiento municipal que intima formalmente a la empresa Corredores Viales S.A. a regularizar el mantenimiento del tramo urbano que atraviesa la ciudad.

El reclamo exige el cumplimiento efectivo y sostenido de las tareas de conservación, mantenimiento y reparación, obligaciones que —según el contrato de concesión firmado en 2020— corresponden directamente a la concesionaria.

Solicitud de reintegro de gastos

El documento presentado por la comuna incluye también la solicitud de reintegro de los gastos asumidos por el municipio para ejecutar con recursos propios diversas tareas de mantenimiento, ante la falta de intervención de la empresa.

La presentación recuerda que el contrato vigente establece que la concesionaria debe mantener en condiciones las rutas nacionales bajo su administración, incluyendo banquinas, luminarias, señalización, desagües y seguridad vial.

Desde el municipio informaron que, si no se obtiene respuesta dentro de los plazos legales, se iniciarán las acciones administrativas y judiciales correspondientes, y se presentarán denuncias ante los organismos nacionales competentes.