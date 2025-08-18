Tarjeta SUBE: se debe actualizar para conservar los beneficios locales

Para seguir conservando los descuentos vigentes en el transporte local, es necesario mantener la tarjeta SUBE al día. Esta gestión se puede hacer desde el celular o en una terminal cercana.

Si se utiliza la tarjeta SUBE física con bonificaciones aplicadas en Balcarce, se recuerda que es fundamental realizar la actualización para que los descuentos se reflejen correctamente al momento de viajar.

Este paso se puede completar de forma sencilla a través de dos medios: desde la App SUBE ó en una Terminal SUBE.

Vale aclarar que quienes acceden a la Tarifa Social Federal, un beneficio del Estado Nacional que ofrece un 55% de descuento en el pasaje, no necesitan hacer esta gestión de actualización.

