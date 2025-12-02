Tenis: Campo de Pato campeón en el Interclubes

El representativo de tenis del Club Social y Campo de Pato se consagró campeón en tercera categoría en el Torneo de Interclubes organizado por la Federación Atlántica de Tenis, adherida a la Federación Argentina de ese deporte.

En este torneo, el más importante que se juega por equipos en la región atlántica, el equipo balcarceño venció en el partido decisivo al conjunto de Edison C.

El conjunto campeón estuvo integrado por los jugadores Gonzalo Viera, Iván Andrés, Franco Gáspari, Daniel Iturrospe, Joaquín Aller Atucha y Guillermo Déramo. También formaron parte del mismo Santiago Diorio y Jesús Giménez de Luca.

