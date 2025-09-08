Thiara López, convocada a los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Chile

La joven nadadora Thiara López ha sido convocada para integrar la Selección Argentina Juvenil de Paranatación, que representará al país en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025.

Este logro cobra aún más relevancia al considerar que Thiara tiene tan solo 12 años y será la integrante más joven de la delegación nacional que competirá en noviembre en Chile.

Thiara entrena bajo la guía de los profesores Carlos Diez de Ulzurrun y Facundo Lazo, quienes la acompañan en su desarrollo deportivo con dedicación y compromiso. Su familia también cumple un rol fundamental, brindándole apoyo, amor y orgullo en cada paso de su camino.

Desde la Subsecretaría de Deporte expresaron: “Creemos que tu participación internacional te convierte en una verdadera embajadora del deporte balcarceño”.