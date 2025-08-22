Thiara López y Thiago Ponce Moreno a la final provincial

La nadadora Thiara López y el taekwondista Thiago Ponce Moreno se destacaron durante su participación en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses que se disputó en la tarde de este jueves en Mar del Plata.

La deportista entrenada por Carlos Diez de Ulzurrum ganó en la prueba de 25 metros libres – S9 para la categoría Sub-14 natación Libre Motor, que se desarrolló en el natatorio municipal “Alberto Zorrilla”.

En tanto, el joven que entrena en la Academia Superior Taekwondo, la cual funciona en la Asociación Italiana con el instructor Sergio Malena se impuso en la categoría Lucha hasta 40 kg que se desarrolló en el Club River.

Thiara y Thiago serán parte de la delegación balcarceña que participará a la gran Final Provincial que se desarrollará en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.