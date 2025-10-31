Top Serrano participará con todos sus equipos en los play off provinciales de tenis de mesa

Este fin de semana se llevarán a cabo los play off de la 10ª edición de la Liga por Equipos FeBATeM (Federación Bonaerense de Tenis de Mesa), la competencia más importante de la disciplina en la provincia de Buenos Aires.

La sede será el Polideportivo Municipal de Necochea, donde se disputarán las finales provinciales con 16 mesas en simultáneo. La organización estará a cargo de la Agrupación de Tenis de Mesa de Necochea y la fiscalización de la Subcomisión de Competencias de FeBATeM.

Del certamen participan 38 equipos y cerca de 200 jugadores provenientes de distintas localidades bonaerenses, entre ellas Cañuelas, Morón, Zárate, Pergamino, Trenque Lauquen, Olavarría, Bolívar, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tres Arroyos, Necochea, Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Madariaga y Balcarce.

La liga está dividida en cinco categorías, de Primera a Quinta División. Cada serie se disputa al mejor de siete partidos de cinco sets, con un formato similar al de la “Copa Davis”: dos partidos de singles, uno de dobles, dos singles, otro dobles y un último single. Los equipos pueden tener entre tres y seis jugadores, y la etapa clasificatoria se desarrolló en dos fechas bajo el sistema “todos contra todos”, clasificando a los ocho mejores conjuntos de cada categoría.

Balcarce estará representada por seis equipos del club Top Serrano, que lograron su clasificación en todas las divisiones, sumando un total de 30 jugadores. Los deportistas entrenan en el Centro de Entrenamiento “La Cuna del Quíntuple”, ubicado en calle 13 N°818, bajo la coordinación de los instructores nacionales Nicolás y Fabián Bianchini.

Equipos clasificados de Top Serrano Balcarce:

Primera División (2º puesto en la tabla clasificatoria): Nicolás Bianchini, Joaquín Álvarez, Ignacio Bianchini, Enzo Simoiz y Luis Frutos.

Todos los equipos de Top Serrano participarán de los play off que se disputarán el 1 y 2 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Necochea, donde buscarán ubicarse entre las mejores posiciones del torneo provincial.